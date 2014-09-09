В ЮЗАО нетрезвый водитель Skoda разбил пять "Жигулей"

Нетрезвый водитель Skoda разбил сразу пять "Жигулей" на Профсоюзной улице, передает телеканал "Москва 24".



Виновник аварии двигался в сторону центра по правой полосе. У дома № 109 машину занесло, и она задела Hyundai, который ехал в соседнем ряду. После этого первый автомобиль потерял управление и вылетел на стоянку, где в тот момент находились несколько моделей "ВАЗ". Они серьезно пострадали.

Ранения получил и хозяин Skoda. Его отправили в больницу.