В центре Москвы задержан "вежливый" вор, укравший 20 млн рублей

В центре Москвы задержали так называемого "вежливого" грабителя. Его подозревают как минимум в 15 взломах и краже в общей сложности 20 миллионов рублей. По версии полиции, мужчина проникал в столичные бизнес-центры и выносил из офисов деньги и ценности. "Вежливым" вором его назвали потому, что он всегда пожимал руку сонному охраннику на выходе и желал ему спокойной ночи. Также грабитель любил искать конфеты или печенье в столах у сотрудников и пить чай на месте преступления. Задержали подозреваемого ночью на Кронштадтском бульваре после очередного взлома, передает телеканал "Москва 24".