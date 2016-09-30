Противостояние строителей и жителей района продолжается в Теплом Стане

В Теплом Стане продолжается противостояние строителей гостиницы и местных жителей. Люди пытаются помешать незаконному, по их мнению, возведению высотки. В спор народа и бизнеса вмешалась префектура Юго-Западного округа столицы.

Жители уже восьмой месяц выражают недовольство стройкой, которая развернулась в их спальном районе. Митинги против будущей гостиницы начались в феврале, но и сегодня люди перекрывают въезд техники своими машинами и дежурят по ночам.

В префектуре ЮЗАО соглашаются, что проблемы с проездом транспорта в зоне стройплощадки действительно есть. Часть дороги перекрыта, но это явление временное. Кроме того, пояснили в префектуре, гостиницу строят совершенно законно.

Единственное, техническая инспекция приостановила действие разрешения на монтаж ограждений и бытовок. А вот ордер на прокладку инженерных коммуникаций в силе, то есть закладывать трубы для будущей гостиницы с подземным паркингом подрядчик право имеет.

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".