Конфликт из-за шлагбаума между жильцами и арендаторами не утихает

27 февраля 2017, 23:30
Из-за установки шлагбаума в доме на Космодамианской набережной не утихает конфликт между жильцами и арендаторами нежилых помещений. Предприниматели утверждают, что их машины не пропускают. Более того, несколько собственников квартир также попали в черный список.
Споры между жильцами и арендаторами нежилых помещений дома на Космодамианской набережной продолжаются уже несколько месяцев. Все из-за шлагбаума, установленного на въезде во двор. Предприниматели утвержают, что они не только не могут припарковаться, но даже и разгрузить машину.
Изначально в 2013 году жильцы и арендаторы высказались за установку шлагбаума. Однако летом 2016 собственники квартир решили внедрить новую систему диспетчеризации. Старшая по дому объясняет это тем, что почти все места во дворе занимали предприниматели.
Новая система ударила и по самим жильцам, которые на нее сдали по 3 тысячи рублей. Оказалось, что не все собственники квартир теперь могут въехать во двор. Например, у одного жителя почти сразу заблокировали брелок за то, что он пускал во двор арендаторов.
Компромисс пытаются найти и местные депутаты. Предлагают свою помощь в качестве мировых судей. Некоторые жители предложили не использовать больше компьютерную программу учета автомобилей, а нанять диспетчера. Но тогда придется платить ему зарплату каждый месяц, а с этим тоже не все согласны.
Подробности – в сюжете телеканала "Москва 24".
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