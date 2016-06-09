"Русские Витязи" попадали в авиакатастрофу в декабре 1995 года

"Русские витязи" – это всемирно известная группа высшего пилотажа. Она была сформирована 5 апреля 1991 года на базе авиаполка, который базировался на аэродроме Кубинка. Уникальность группы состоит в том, что это единственная пилотажная команда в мире, которая выполняет групповой высший пилотаж на серийных самолетах класса "тяжелый истребитель". Речь идет о многоцелевых высокоманевренных самолетах Су-27. Они летают в составе шестерки.

"Русские витязи" являются обладателями ряда мировых рекордов. Группа является неизменным участником всех российских и многих зарубежных авиасалонов по обе стороны Атлантики. Нынешняя авиакатастрофа не единственная черная страница в истории пилотажной группы. В декабре 1995-го пилоты на своих машинах возвращались с авиасалона в Малайзии. 12 числа при заходе на посадку для дозаправки топливом на вьетнамском аэродроме Камрань три истребителя столкнулись с горой, погибли четыре летчика. В качестве причины трагедия назвали неудовлетворительную организацию полетов в сложных метеоусловиях. После авиакатстарофы в Юго-Восточной Азии "Русские витязи" не поднимались в воздух почти год. Показательные полеты возобновились в сентябре 1996 года, передает телеканал "Москва 24".