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13 февраля 2013, 14:30

Виновнику ДТП на Минской улице предъявлен иск на один миллион рублей

Виновнику ДТП на Минской улице предъявлен иск на один миллион рублей

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Александру Максимову, устроившему аварию на Минской улице, предъявлен иск на миллион рублей.Такую сумму в качестве компенсации морального вреда требуют выплатить родные сотрудника интерната, который погиб по вине Максимова. Эта авария унесла жизни еще шестерых человек - пятерых детей из дома-интерната и их воспитательницы. Экспертиза подтвердила, что водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Расследование уголовного дела в отношении Максимова завершено. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Свою вину Максимов признает, однако отказывается давать показания, ссылаясь на частичную потерю памяти из-за полученной черепно-мозговой травмы.
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