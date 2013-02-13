Виновнику ДТП на Минской улице предъявлен иск на один миллион рублей

Александру Максимову, устроившему аварию на Минской улице, предъявлен иск на миллион рублей.Такую сумму в качестве компенсации морального вреда требуют выплатить родные сотрудника интерната, который погиб по вине Максимова. Эта авария унесла жизни еще шестерых человек - пятерых детей из дома-интерната и их воспитательницы. Экспертиза подтвердила, что водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Расследование уголовного дела в отношении Максимова завершено. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Свою вину Максимов признает, однако отказывается давать показания, ссылаясь на частичную потерю памяти из-за полученной черепно-мозговой травмы.