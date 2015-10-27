Представители власти – о новой версии портала Москвы mos.ru

26 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция главы департамента информационных технологий Артема Ермолаева и заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова. На мероприятии рассказали о запуске новой версии официального портала Москвы mos.ru, который станет единой точкой доступа к информации о жизни в Москве и городским электронным сервисам.

В пресс-конференции также приняли участие разработчики портала.