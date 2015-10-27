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27 октября 2015, 15:00

Технологии

Представители власти – о новой версии портала Москвы mos.ru

Представители власти – о новой версии портала Москвы mos.ru

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26 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция главы департамента информационных технологий Артема Ермолаева и заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова. На мероприятии рассказали о запуске новой версии официального портала Москвы mos.ru, который станет единой точкой доступа к информации о жизни в Москве и городским электронным сервисам.

В пресс-конференции также приняли участие разработчики портала.
Сюжет: Мослекторий.рф: у нас много хороших лекций
интернет Артем Ермолаев правительство Елена Толстая управление Москва Медиа прямые трансляции пресс-конференции власть Евгений Козлов mos.ru
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