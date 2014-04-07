Сайт Rutracker.org не работает из-за хакерской атаки

Российские хакеры продолжают придумывать новые способы заработка с помощью вредительства. Накануне, как и в прошлые выходные, был недоступен сайт Rutracker.org - популярного российского интернет-трекера. Сайт подвергается DDoS-атакам, передает телеканал "Москва 24". Ответственность за атаки на Rutracker взял на себя автор микроблога в Twitter - PumpWaterReboot. На своей странице он заявил, что хочет получить с владельцев трекера $1000. Аккаунт существует с 27 марта. Среди твитов только адресные обращения к тем, сайт кого "уронил" пользователь. Среди жертв,помимо рутрекера, портал "Хабрахабр", сайт "Интерфакса", нескольких банков и интернет-магазинов. В настоящее время полиция расследует деятельность твиттер-пользователя.