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Новости

07 апреля 2014, 06:15

Происшествия

Сайт Rutracker.org не работает из-за хакерской атаки

Сайт Rutracker.org не работает из-за хакерской атаки

"Экономика": Как работают "этичные хакеры"

"Вечер с Ксенией Соколянской": Хакеры атаковали сайты госструктур

"Вечер с Ксенией Соколянской": Хакеры атаковали сайты госструктур

Хакеры атаковали сайты МИДа и президента России

Сайт президента России атаковали хакеры

"Утро": Почему пользователи сами делятся с мошенниками личными данными

"Утро": Герман Клименко - о схемах работы кибермошенников

"Утро": Кто и зачем взламывает профили в социальных сетях

Студента-журналиста подозревают в хакерской атаке сайта ФАС

Российские хакеры продолжают придумывать новые способы заработка с помощью вредительства. Накануне, как и в прошлые выходные, был недоступен сайт Rutracker.org - популярного российского интернет-трекера. Сайт подвергается DDoS-атакам, передает телеканал "Москва 24". Ответственность за атаки на Rutracker взял на себя автор микроблога в Twitter - PumpWaterReboot. На своей странице он заявил, что хочет получить с владельцев трекера $1000. Аккаунт существует с 27 марта. Среди твитов только адресные обращения к тем, сайт кого "уронил" пользователь. Среди жертв,помимо рутрекера, портал "Хабрахабр", сайт "Интерфакса", нескольких банков и интернет-магазинов. В настоящее время полиция расследует деятельность твиттер-пользователя.
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