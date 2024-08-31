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31 августа, 16:15

Город

Финал фестиваля "Московская A Cappella" проходит в амфитеатре "Зарядье"

Финал фестиваля "Московская A Cappella" проходит в амфитеатре "Зарядье"

Патриотические песни в поддержку бойцов СВО звучат в "Зарядье"

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Весь день в амфитеатре "Зарядье" звучат песни в поддержку бойцов СВО. Там проходит финал крупнейшего в мире фестиваля-конкурса "Московская A Cappella".

Фестиваль в этом году вернулся после пятилетнего перерыва и проходит в рамках проекта "Лето в Москве" и форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". В конкурсную программу фестиваля вошло около 150 коллективов из России, Китая, Кубы, Аргентины, Индонезии, Южной Африки, Филиппин и других стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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