31 марта, 16:10События
Горожанам рассказали о новом этапе конкурса лучших товаров "Московское качество"
В столице стартовал второй этап общегородского конкурса лучших товаров "Московское качество". Сейчас идет сбор заявок предпринимателей в категориях "Кондитерские изделия" и "Мучные кондитерские изделия".
Каковы главные особенности этого конкурса и что дает участие в нем самим производителям? Кто и каким образом сможет оценить лучшие товары в этих категориях? Как развиваются кондитерские производства в Москве? Какие ингредиенты входят в состав современных сладостей? Что влияет на стоимость конфет, тортов и пирожных?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов;
- начальник управления проектной деятельности АНО "Московский экспортный центр" Александра Бондарь;
- исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев;
- исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вадим Демьяненко.