В Москве обновили 3 млн квадратных километров дорог – Бирюков

Три миллиона квадратных метров асфальта обновили на дорогах Москвы с конца апреля. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

Визовый центр Италии в Москве снова работает в обычном режиме. Проблемы с оплатой устранили.

Припарковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно 12 и 13 июня.