Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Общество

Анастасия Ракова: Москва продолжит оказывать поддержку семьям мобилизованных горожан

Анастасия Ракова: Москва продолжит оказывать поддержку семьям мобилизованных горожан

"Интервью": Сергей Собянин рассказал о горнолыжном комплексе "Воробьевы горы"

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 122 километра

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов

Дед Мороз посмотрел на столицу с 140-метровой высоты колеса обозрения на ВДНХ

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

Движение на участке Лубянского проезда ограничат до декабря 2023 года

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Шестнадцать тысяч родственников мобилизованных москвичей получили единовременную социальную помощь. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что город продолжит поддержку родственников мобилизованных столько, сколько потребуется.

В столице работает специализированный Центр поддержки для семей мобилизованных. Отмечается, что 97% запросов, сделанных через него, уже выполнены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Частичная мобилизация 2022
городобществовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика