Анастасия Ракова: Москва продолжит оказывать поддержку семьям мобилизованных горожан

Шестнадцать тысяч родственников мобилизованных москвичей получили единовременную социальную помощь. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что город продолжит поддержку родственников мобилизованных столько, сколько потребуется.

В столице работает специализированный Центр поддержки для семей мобилизованных. Отмечается, что 97% запросов, сделанных через него, уже выполнены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.