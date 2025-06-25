Татарский и башкирский Сабантуй отметят в "Коломенском" 5 июля

В музее-заповеднике "Коломенское" 5 июля состоится московский Сабантуй – народный татарский и башкирский праздник в честь окончания весенних полевых работ. На территории музея воссоздадут аутентичные интерьеры башкирских и татарских деревень.

Все элементы для инсталляций доставят из соответствующих регионов. Гостей ждут народные игры, ярмарки, а также выступления известных артистов, танцевальных и музыкальных коллективов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.