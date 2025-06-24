Собянин: благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет 5 и 6 июля

Фото: "Город неравнодушных"

Ежегодный благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет 5 и 6 июля в столичном саду имени Н. Э. Баумана, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мероприятие состоится в рамках проекта "Лето в Москве". Ключевым событием станет благотворительная ярмарка, которую организуют 30 некоммерческих организаций (НКО) столицы. Собранные в ходе нее средства планируется направить на помощь подопечным фондов, отметил мэр.

На фестивале горожан и гостей столицы ждут мастер-классы, квесты, занятия йогой и другие активности. Для юных гостей будет доступна детская зона, а в пространстве "Пушистый друг" посетители смогут прогуляться с животными из приютов и при желании забрать их домой.

Кроме того, запланированы деловая программа с известными экспертами, творческое шоу и вечера живой музыки. На мероприятии все желающие смогут ознакомиться со столичными проектами, направленными на развитие благотворительности, добавил глава города.

По его словам, популярность подобных мероприятий ежегодно растет, что свидетельствует о том, что среди москвичей много неравнодушных, которые хотят помогать и делать добрые дела.

Кроме того, 16 августа в Москве состоится благотворительный забег "Беги за другом", в котором примут участие взрослые, дети и собаки. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню бездомных животных. Все собранные деньги передадут на помощь собакам и кошкам из приютов организатора забега – фонда "Ника".

