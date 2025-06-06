Свыше 1,3 тыс человек присоединились к интенсиву для столичных НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве подвели итоги второго сезона обучающего интенсива по выстраиванию коммуникаций для руководителей и сотрудников некоммерческих организаций (НКО). Мероприятие объединило более 1,3 тысячи человек, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Интенсив проходил с августа 2024 года. В его рамках для участников провели свыше 60 мероприятий, в том числе лекции, тренинги, интерактивные игры и экскурсии.

"Их проводили на разных городских площадках, включая офисы крупных компаний и производственные помещения", – сказала Сергунина.

Участники интенсива совершенствовали свои навыки в четырех тематических блоках: "Я – лидер НКО", "Мы – команда", "Практика добра" и "НКО + город". В рамках первого руководители организаций обменивались опытом и работали над повышением личной эффективности, а во втором упор шел на взаимодействие в коллективе.

Третий тематический блок предполагал встречи в разных форматах. Темой четвертого стало сотрудничество со столичными ведомствами и предприятиями.

В результате участники смогли не только познакомиться с коллегами, но и запустить новые проекты. К примеру, гендиректор организации "Счастливый город" Ольга Сорокина получила дополнительный стимул для развития нескольких направлений. Вместе с другой командой они провели в Зеленограде интерактивный экокультурный квест "Тропы Победы".

В свою очередь, замдиректора благотворительного фонда помощи детям и их семьям "Провидение" Ирина Пшеничникова отметила профессионализм спикеров.

"В ходе работы мне приходится выполнять широкий спектр задач, и каждое мероприятие вдохновляет на постоянное развитие", – рассказала она.

Также благодаря интенсиву учредитель и исполнительный директор благотворительного фонда "Вместе можем все" Валентина Краснова смогла найти специалиста, который займется созданием электронного помощника для образовательной программы.

Ранее Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс грантов для НКО. Подать заявку можно до 3 июля – онлайн, через сайт конкурса. Принять участие в конкурсе могут как начинающие, так и опытные НКО. Молодые организации смогут получить до 500 тысяч рублей, НКО с опытом больше 1 года – до 5 миллионов рублей.