Капитальный ремонт начался в театре Олега Табакова в Москве

В театре Олега Табакова начался капитальный ремонт. В рамках работ будет приведено в порядок историческое здание на улице Чаплыгина в столице.

В первую очередь специалисты приведут в порядок стены дома, своды подвала, а также потолочную лепнину и восстановят декоративный паркет. Усовершенствуют технологическое оснащение театра: сделают современное освещение, звук и улучшат шумоизоляцию.

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