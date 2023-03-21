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Капитальный ремонт начался в театре Олега Табакова в Москве

Капитальный ремонт начался в театре Олега Табакова в Москве

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В театре Олега Табакова начался капитальный ремонт. В рамках работ будет приведено в порядок историческое здание на улице Чаплыгина в столице.

В первую очередь специалисты приведут в порядок стены дома, своды подвала, а также потолочную лепнину и восстановят декоративный паркет. Усовершенствуют технологическое оснащение театра: сделают современное освещение, звук и улучшат шумоизоляцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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