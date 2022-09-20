Новости часа: в 78% жилых домов в Москве включили отопление

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве отопление дали в 78% жилых домов. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

H&M закрыла четыре магазина в Москве, которые работали для распродажи остатков товара. Об этом сообщил холдинг.

"АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск машин с ABS в следующем году. Об этом заявил глава компании Максим Соколов.