Восемь поликлиник открыли в Москве после реконструкции, еще 40 обещают закончить до конца года. Речь идет о взрослых и детских медицинских центрах. Все они соответствуют современному стандарту медицины.

Почему здания приходится обновлять практически полностью? Какие исследования москвичи смогут сделать в шаговой доступности? И как они относятся к временным трудностям из-за ремонта? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.