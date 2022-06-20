ЦОДД оценил трафик на столичных дорогах в 4 балла. Движение в городе будет меняться в течение нескольких часов. Например, на улице Нижняя Масловка в данный момент автомобили проезжают с небольшими затруднениями.

Плотный поток сформировался на Волгоградском проспекте. Там автомобилисты пытаются проехать под мостом. Скорость движения на участке снижена.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.