В ЦОДД рассказали об организации новой схемы движения на Рязанском проспекте

Новая схема движения, которую планируют ввести с этом месяце, разгрузит Рязанский проспект. Об этом рассказал главный специалист дежурной смены ЦОДД Ильгиз Хасянов.

По его словам, основная нагрузка наблюдается из-за заторов на МКАД, что отражается на соседней улице и движении в сторону области. Автомобили смогут свободнее проезжать за город за счет организации дополнительной полосы на Рязанском проспекте.

При этом на Самаркандском бульваре запустят левый поворот и светофор, благодаря чему машины смогут комфортно выезжать в сторону центра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

