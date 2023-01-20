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Столичным автомобилистам напомнили о продлении абонементов на парковки со шлагбаумом

Столичным автомобилистам напомнили о продлении абонементов на парковки со шлагбаумом

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Столичным автомобилистам напомнили о продлении абонементов на парковки со шлагбаумом. Чтобы сохранить за собой место на стоянке в феврале, нужно продлить абонемент до 26 января. Если этого не сделать, то в базе данных место будет считаться свободным, поэтому другой водитель сможет оформить его на себя.

Ознакомиться с полным списком парковок со шлагбаумом, продлить абонемент или приобрести новый можно на сайте parking.mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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