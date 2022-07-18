Новости последнего часа: в Ясеневе после реконструкции заработала детская поликлиника

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. В Ясеневе на Голубинской улице после реконструкции заработала детская поликлиника.

В столичном "Манеже" в августе представят лучшие городские проекты на выставке "Город для каждого".

Риск завоза лихорадки Марбург минимальный. Ситуация находится под контролем, сообщил Роспотребнадзор.