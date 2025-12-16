Новости Москвы: ремонт фонтанов начался на Манежной площади

На Манежной площади начался ремонт комплекса фонтанов, включая "Часы мира". Конструкцию со скульптурой Георгия Победоносца очистят от коррозии и покроют защитным лаком. Также приведут в порядок насосную станцию и 3 фонтана-купола, где обновят гранитную облицовку чаш и другие элементы.

В Москве готовятся к открытию городской вокзал и платформа "Петровско-Разумовская" МЦД-1. Этот объект станет одним из крупнейших транспортных хабов на севере столицы. Пассажиры смогут делать пересадки между первым и третьим диаметрами, двумя линиями метро и наземным транспортом.

