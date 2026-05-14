Выставка "Жириновский навсегда" открылась в музее современной истории России. Зрителей ждут 150 подлинных артефактов из музейных фондов и семейного архива.

На выставке есть уникальные экспонаты. Например, рукопись первой программы ЛДПР, а также личные вещи, награды и фотографии, сделанные в разные периоды жизни политика Владимира Жириновского.

Выставку сделали к 80-летию со дня рождения Жириновского. Для ее оформления организаторы использовали разные цитаты экс-лидера ЛДПР – от самых ранних до последних его публичных высказываний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.