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Новости

13 марта, 11:45

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Применение нейросетей обсудят на форуме "Молодой специалист – строитель будущего" в Москве

Применение нейросетей обсудят на форуме "Молодой специалист – строитель будущего" в Москве

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Участники столичного форума "Молодой специалист – строитель будущего" обсудят применение искусственного интеллекта при проектировании и возведении зданий. В течение двух дней в центральном выставочном зале "Манеж" будут говорить о том, какое будущее ждет строительную отрасль.

В интерактивной зоне участникам мероприятия покажут, как нейросети и цифровые технологии оптимизируют работу на стройке, а также расскажут о работе робособак и роботов-манипуляторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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