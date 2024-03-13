Применение нейросетей обсудят на форуме "Молодой специалист – строитель будущего" в Москве

Участники столичного форума "Молодой специалист – строитель будущего" обсудят применение искусственного интеллекта при проектировании и возведении зданий. В течение двух дней в центральном выставочном зале "Манеж" будут говорить о том, какое будущее ждет строительную отрасль.

В интерактивной зоне участникам мероприятия покажут, как нейросети и цифровые технологии оптимизируют работу на стройке, а также расскажут о работе робособак и роботов-манипуляторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.