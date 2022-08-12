Новости последнего часа: системы отопления в жилых домах Москвы заменят до 1 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Системы отопления в жилых домах Москвы заменят до 1 сентября в рамках капремонта. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Лечебно-диагностический корпус центра имени Логинова достроят до конца года. Об этом сообщила мэрия Москвы.

"Роскосмос" презентует новую российскую орбитальную станцию на форуме "Армия-2022". Об этом рассказали в корпорации.