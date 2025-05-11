В Москве проходит финал фестиваля "Московская весна Победы"

Во всех округах столицы 11 мая – кульминация фестиваля "Московская весна Победы". На 28 городских площадках проходят концерты, мастер-классы, интерактивные спектакли и творческие программы для детей и взрослых.

Посетители могут принять участие в моделировании военной техники, оформлении открыток для ветеранов и даже в выпуске фронтовой газеты. На фестивале также можно изучить азбуку Морзе, попробовать свои силы в спортивном ориентировании и сдать нормативы ГТО в облегченной форме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.