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11 мая, 13:15

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В Москве проходит финал фестиваля "Московская весна Победы"

В Москве проходит финал фестиваля "Московская весна Победы"

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Во всех округах столицы 11 мая – кульминация фестиваля "Московская весна Победы". На 28 городских площадках проходят концерты, мастер-классы, интерактивные спектакли и творческие программы для детей и взрослых.

Посетители могут принять участие в моделировании военной техники, оформлении открыток для ветеранов и даже в выпуске фронтовой газеты. На фестивале также можно изучить азбуку Морзе, попробовать свои силы в спортивном ориентировании и сдать нормативы ГТО в облегченной форме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
городфестиваливидеоЕвгения МирошкинаАрина Устюкова

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