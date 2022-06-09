В Москве открыли пляж под открытым небом на Северном речном вокзале

На Северном речном вокзале заработал пляж под открытым небом. Для посетителей открыты два взрослых и один детский бассейны с температурой воды не ниже 26 градусов.

На пляже предусмотрены лежаки с зонтиками, раздевалки, душевые и уборные, медкабинет, фитобар и летняя кухня. Также на территории с 09:00 до 21:00 открыт ресторан "Речной". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.