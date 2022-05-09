В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы

Движение транспорта на ряде улиц Москвы будет ограничено 9 мая из-за проведения Парада Победы на Красной площади.

С 05:00 до 08:00 будут недоступны для автомобилистов участки Новинского бульвара (от Садовой-Кудринской до Нового Арбата), Таганской площади, Маяковского тоннеля, Оружейного переулка (от Краснопролетарской до 1-й Тверской-Ямской), Самотечной эстакады, Проектируемого проезда № 3502.

С 05:30 и до окончания парада закроют Кремлевскую, Кадашевскую и Устьинскую набережные, улицы Солянка, Петровка, Моховая, Тверская, а также Тверской бульвар и Оружейный переулок

С 10:00 до окончания мероприятия перекроют для проезда Большой Каменный мост, улицы Серафимовича, Моховую, Воздвиженку, Большую Садовую, 2-ю Брестскую, Большую Полянку, Таганскую площадь, Тверской и Страстной бульвары, Большой Путинковский переулок и другие улицы недалеко от Красной площади. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.