Департамент развития новых территорий рассказал о парковочных местах в ТиНАО

В ТиНАО с начала 2022 года создано более семи тысяч парковочных мест. В департаменте развития новых территорий сообщили, что построено 24 гаражных объекта. Большинство из машиномест находится в подземных паркингах.

Как отметили в правительстве, вопрос с парковками актуальный и в ТиНАО, и в столице. Поэтому в новых проектах закладывается необходимость строительства паркингов, подземных стоянок или гаражей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.