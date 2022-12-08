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Департамент развития новых территорий рассказал о парковочных местах в ТиНАО

Департамент развития новых территорий рассказал о парковочных местах в ТиНАО

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В ТиНАО с начала 2022 года создано более семи тысяч парковочных мест. В департаменте развития новых территорий сообщили, что построено 24 гаражных объекта. Большинство из машиномест находится в подземных паркингах.

Как отметили в правительстве, вопрос с парковками актуальный и в ТиНАО, и в столице. Поэтому в новых проектах закладывается необходимость строительства паркингов, подземных стоянок или гаражей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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