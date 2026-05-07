Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Москве открыли новую картинную галерею народного художника России Василия Нестеренко, сообщил Сергей Собянин. Здание на Бутырской улице построено по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле с элементами модерна и ампира. Новая галерея в 20 раз больше прежних выставочных помещений художника.

"Тоннелепроходческий комплекс "Ольга" преодолел уже две трети пути от станции "Новомосковская" до станции "Сосенки" Троицкой линии метро. Он прошел несколько сложных участков: под руслом реки Сосенки и возле площадок притоннельных сооружений, которые возводят по технологии "стена в грунте", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сразу 8 объектов образования одновременно строят в районе Очаково-Матвеевское. Для новых жилых кварталов возводят 3 детских сада, 4 школы и образовательный комплекс.