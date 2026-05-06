В столице стартовала международная патриотическая акция "Огонь памяти". Частицы Вечного огня из Александровского сада доставят в десятки городов России, а также в Германию, Францию, Швейцарию и другие страны.

От Москвы до Минска в путь отправляется международная "Ласточка". Поезд проедет сотни километров, минуя Можайск и Смоленск, чтобы передать "Огонь памяти" как символ единства народов. Пламя будет гореть и на передовой.

