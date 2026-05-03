03 мая, 10:00Город
Конные церемониалы стартуют на ВДНХ 3 мая
Традиционные конные церемониалы стартуют на ВДНХ в воскресенье, 3 мая. Всадники "Кремлевской школы верховой езды" предстанут в исторических костюмах кавалеристов. Они проследуют парадным строем от Центра национальных конных традиций до площади перед аркой главного входа.
Программа начнется в 12:00. Торжественный смотр пройдет под звуки живого оркестра. Посетить показательные выступления можно до конца сентября.
