Госучреждения изменят расписание на майские праздники в Москве

Государственные учреждения изменят расписание на майские праздники в Москве. Центры "Мои документы" продолжат работу как обычно, кроме 1 и 9 мая. Взрослые поликлиники будут открыты в течение всех праздников с сокращенными днями.

Детские поликлиники 1 и 9 мая работают с 09:00 до 15:00, помощь на дому осуществляется через колл-центр 122. Травмпункты и молочно-раздаточные пункты сохранят привычное расписание. Отделения Почты России 1 и 9 мая станут выходными для большинства отделений, кроме круглосуточных.

