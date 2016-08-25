Генеральная репетиция фестиваля "Спасская башня" пройдет 25 августа

25 августа на Красной площади проходит генеральная репетиция военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", передает телеканал "Москва 24". Это один из самых зрелищных и масштабных проектов нашей страны.

В этом году в нем примут участие 24 коллектива, 12 из которых зарубежные. Также в Москву уже в восьмой раз приедет французская певица Мирей Матье, которая споет в дуэте с народной артисткой России Тамарой Гвердцители. Главной площадкой фестиваля станет Красная площадь. Кроме того, живые выступления музыкантов пройдут в 11 столичных парках.

"Спасская башня" стартует 27 августа на ВДНХ и продлится до четвертого сентября.