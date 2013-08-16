"Утро": На ВВЦ проходит Международный фестиваль сладостей

В Москве проходит четвертый "Международный фестиваль сладостей"

С 15 по 18 августа в Москве проходит четвертый Международный фестиваль сладостей. На ВДНХ представлены торты, конфеты, пастила от лучших отечественных производителей. О том, какая продукция пользуется наибольшим спросом, смотрите в видеосюжете.