В Москве стартовал фестиваль "Пасхальный дар"

В Москве начал работу фестиваль "Пасхальный дар", сообщает телеканал "Москва 24". Он продлится до 19 апреля. Москвичей познакомят с пасхальными традициями и историей праздника. Одной из площадок для проведения фестиваля стал Кузнецкий Мост.