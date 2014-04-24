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Новости

24 апреля 2014, 08:15

Город

МЖД вводит дополнительные электрички в связи с началом дачного сезона

МЖД вводит дополнительные электрички в связи с началом дачного сезона

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МЖД запускает дополнительные электрички в связи с началом дачного сезона. Из-за этого график движения поездов незначительно изменится.

Как сообщает телеканал "Москва 24", дополнительные составы пустят прежде всего по пятницам и в выходные. Именно по этим дням большинство дачников штурмую пригородные электрички и отправляются на приусадебные участки. Остановки запланированы на всех станциях вблизи дачных комплексов. Пассажиров просят заранее узнавать время отправления поездов и планировать дорогу.
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