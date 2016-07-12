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12 июля 2016, 08:30

Свежий воздух

Билеты на прогулки по Москве-реке можно купить на едином сайте

Билеты на прогулки по Москве-реке можно купить на едином сайте

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Билеты на речные прогулки по Москве-реке теперь можно купить на едином сайте. Сервис предлагает также посмотреть расписание и выбрать экскурсии.

В городе курсируют более 80 судов. За относительно короткий навигационный сезон они успевают перевезти более миллиона человек. Спрос на речные прогулки традиционно высокий, но из-за большого количества перевозчиков клиентам сложно сориентироваться, говорят разработчики сайта. Сервис поможет изучить все предложения, а билеты можно купить без комиссии. Достаточно указать имя, телефон и электронную почту, куда отправят документ. Его можно распечатать, либо закачать в планшет или смартфон, сообщает телеканал "Москва 24".
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