Билеты на прогулки по Москве-реке можно купить на едином сайте

Билеты на речные прогулки по Москве-реке теперь можно купить на едином сайте. Сервис предлагает также посмотреть расписание и выбрать экскурсии.



В городе курсируют более 80 судов. За относительно короткий навигационный сезон они успевают перевезти более миллиона человек. Спрос на речные прогулки традиционно высокий, но из-за большого количества перевозчиков клиентам сложно сориентироваться, говорят разработчики сайта. Сервис поможет изучить все предложения, а билеты можно купить без комиссии. Достаточно указать имя, телефон и электронную почту, куда отправят документ. Его можно распечатать, либо закачать в планшет или смартфон, сообщает телеканал "Москва 24".