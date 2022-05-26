Marks&Spencer потеряет около 40 млн долларов после ухода с рынка РФ

Почти 40 миллионов долларов потеряет Marks&Spencer из-за решения покинуть российский рынок. Британский производитель в начале марта приостановил поставки товаров в Россию. При этом магазины продолжали работать.

Американский бренд одежды и обуви Nike подтвердил, что не будет продлевать и заключать новые контракты с партнерами из России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.