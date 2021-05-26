Спрос на средства защиты в мае снизился на 26%

Продажи одноразовых масок в России за год упали на 61%. Аналитики подсчитали, что только во второй половине мая покупать средства защиты стали на 26% реже.

Директор по маркетингу сервиса доставки продуктов IGooods Алексей Груздев рассказал, что в 2020 году с марта по май люди потратили на маски почти в 7 раз больше денег, чем за тот же период в этом году.

"Маски покупали не только чаще, но и в большем количестве. Например, в одном заказе было 550 штук. В 2021 году люди начали покупать многоразовые маски, но их объем по сравнению с одноразовыми все еще не велик", – уточнил Груздев.

Между тем москвичам регулярно напоминают, что и маски, и перчатки обязательны в транспорте и в общественных местах. Требования безопасности никто не отменял. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.