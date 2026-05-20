Новости мира: в Китае начала работать оплата по QR-кодам с российских банковских карт

В Китае начала работать оплата по QR-кодам с российских банковских карт. Лимит одной покупки составляет до 70 тысяч рублей, комиссия не взимается. При операции деньги автоматически конвертируются в юани по курсу банка. Чтобы оплатить покупку, нужно навести камеру смартфона на QR-код, размещенный на терминале или чеке торговой точки. Ранее подобная услуга уже была доступна, например, во Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане.

В Таиланде для российских туристов сократили срок безвизового пребывания с 60 до 30 дней. Как объяснили в правительстве страны, принять такое решение пришлось из-за мошенников, которые маскируются под туристов и обманывают честных тайцев. Изменения касаются не только россиян. Безвизовый режим сокращен для граждан 90 стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.