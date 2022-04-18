Ушедшие иностранные компании начали продавать свои активы отечественным инвесторам

Иностранные фирмы, которые ушли из России, начали продавать свои активы отечественным инвесторам. За счет таких сделок сохраняются тысячи рабочих мест в стране, а многие компании могут вернуться на рынок уже в этом месяце с новым руководством.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.