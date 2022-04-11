Компания Acer объявила о приостановке деятельности в России

Тайваньский производитель компьютеров Acer объявил о временном прекращении своей деятельности в России. Ранее производитель процессоров для Xiaomi и Samsung прекратил продажи в РФ.

Чем заменить такие комплектующие? Производят ли российские ноутбуки? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.