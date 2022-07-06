Компания – разработчик модулей для безопасных банковских транзакций уйдет из РФ

Бизнес в России завершит компания Thales, которая разрабатывала модули для защиты банковских транзакций. Оборудование компании обеспечивало проверку PIN-кодов и безопасность платежей.

Кто будет обеспечивать безопасность банковских транзакций, когда компания-разработчик уйдет? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.