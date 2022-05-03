Спрос на квартиры в новостройках в Москве снизился на 40%

Спрос на квартиры в столице сильно упал. Интерес к новостройкам снизился на 40%, к вторичному жилью – почти на 75%. Из-за этого начали падать цены.

Подешевела и аренда жилья. Подробнее о ситуации на столичном рынке недвижимости – в сюжете телеканала Москва 24.

