Министры обороны РФ и Турции обсудили ситуацию на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили по телефону текущую ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Шойгу и Акар обсудили и гуманитарные вопросы.

В министерстве подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Ранее Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ход спецоперации на Украине. Лидеры поговорили о ходе переговоров Москвы и Киева, а также о ситуации на "Азовстали".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

