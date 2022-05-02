Лавров выразил мнение о сроках завершения специальной военной операции на Украине

Глава МИД Сергей Лавров выразил мнение о сроках завершения специальной военной операции. По его словам, искусственно подгонять ситуацию к определенной дате, например, 9 мая, военные не будут. Говорить об окончании спецоперации можно будет только после выполнения всех поставленных задач.

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