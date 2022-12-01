Эксперт рассказал, как ЕС будет обходиться без российской нефти и газа

Биржевые цены на газ снова выросли, так как Европа готовится зимовать без поставок российского топлива. По некоторым данным, экспорт дизеля из РФ в ЕС доходил до 20% от общего объема потребления. Теперь Евросоюз должен изучить рынок и понять, где он возьмет недостающие объемы топлива.

Аналогичная ситуация и на нефтяном рынке, так как скоро вступит в силу эмбарго на российское сырье. Какими будут последствия?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.