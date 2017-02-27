Постное меню для чиновников ввели в Кремле

Присоединиться к посту смогут госслужащие, передает телеканал "Москва 24".

В столовых администрации президента, Дома правительства, а также Госдумы и Совета Федерации будут кормить блюдами без молока и мяса на протяжении всех семи недель Великого поста. В специальное меню вошли винегрет, салаты из капусты, свеклы, зеленой редьки и болгарского перца, супы из чечевицы, брокколи, борщи и рассольники, плов с грибами, овощная паэлья, а также всевозможные овощные котлеты и зразы.

В Управлении делами президента рассказали и о ценах на постную пищу в государственных столовых. Так, салаты будут стоить от 30 до 70 рублей, за супы придется заплатить от 30 до 100, а вторые блюда обойдутся в сумму от 50 до 150 рублей за порцию.